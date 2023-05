ATTACCO HACKER ASL L’AQUILA, VERRECCHIA(FDI): “DALLA MINORANZA SOLO SCIACALLAGGIO POLITICO”

L’AQUILA – “Un atteggiamento semplicemente vergognoso”.

Così Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commenta le prese di posizione di diversi consiglieri regionali di minoranza in merito al terremoto informatico che ha colpito la Asl.

“La priorità assoluta è tutelare i cittadini da un attacco informatico tutt’ora in corso. È gravissimo che taluni Consiglieri, invece di schierarsi al fianco delle istituzioni e soprattutto di chi è esposto a questo furto di dati sensibili, preferiscano cavalcare per mero opportunismo politico una situazione di estrema emergenza, violando la consegna della riservatezza chiesta dagli inquirenti e arrivando, con dichiarazioni rese in totale cattiva fede, a imputare al presidente Marco Marsilio responsabilità che non può avere”.

“La task force di tecnici messa in campo da Regione e Asl sta lavorando alacremente per arginare i danni e ripristinare la normalità. Chi, in maniera del tutto irresponsabile, si sta macchiando di sciacallaggio politico, sta facendo il gioco dei cyber terroristi. Si tratta di un atteggiamento – conclude Verrecchia – sconsiderato e inaudito, che mi auguro cessi immediatamente”.