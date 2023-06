ATTACCO HACKER GRAN SASSO ACQUA: DOMANI E MARTEDI’ BONIFICA SISTEMI, SERVIZI RIDOTTI

L’AQUILA – Gran Sasso Acqua spa informa che proseguono le verifiche sui collegamenti con i server, a causa di un virus contenuto in una pec ricevuta su un pc aziendale, che venerdì scorso ha generato disservizi agli uffici e agli sportelli riservati all’utenza.

Per tali ragioni e a seguito della necessità di bonificare tutti i sistemi informatici, lunedì 19 e martedì 20 giugno gli sportelli al pubblico avranno un funzionalità limitata per l’impossibilità di collegarsi ai sistemi informatici in cloud, cioè all’esterno.

Si opererà, quando possibile, con il cartaceo e ove non sia urgente si consiglia di rimandare le proprie operazioni.

“La squadra di cyber security continuerà a lavorare nella giornata di domani e dopodomani per verificare eventuali danni e bonificare tutto il sistema informatico” spiega il presidente Alessandro Piccinini “è importante ricordare che i dati sensibili di Gran Sasso Acqua sono custoditi in un cloud esterno e monitorati costantemente da un’azienda incaricata, con cui stiamo collaborando per il ripristino del servizio in tutta sicurezza. Ci scusiamo per il disagio – aggiunge – ma sono operazioni indispensabili per garantire la normalità e la piena operatività degli sportelli”.