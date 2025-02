L’AQUILA – “Al momento, non si segnala sottrazione di dati o loro perdita. La quasi totalità dei servizi telematici regionali è stata ripristinata, fatta eccezione del portale regionale che ancora è oggetto di verifica”.

È quanto si legge in una nota della Regione Abruzzo a seguito dell’attacco informatico in atto da questa mattina: diversi i siti di regioni e comuni italiani interessati, per il decimo giorno consecutivo, dalla campagna di attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service)del gruppo di hacker filorussi NoName057, i cui target odierni sono del settore pubblica amministrazione locale, come Progetti e iniziative del Comune di Milano, Consiglio regionale della Valle d’Aosta, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Comune di Potenza.

Escluso dagli attacchi il sito del Consiglio regionale, che risulta perfettamente funzionante.

Nella nota la Regione spiega: “Questa mattina, alle ore 7:30, la Regione Abruzzo ha rilevato un attacco informatico di tipo Distributed Denial-of-Service (DDoS) che ha compromesso l’accessibilità di numerosi servizi telematici regionali, incluso il portale ufficiale”.

“Il CSIRT (Computer Security Incident Response Team) regionale è stato immediatamente attivato e dopo una analisi dei log dei sistemi di sicurezza regionali si è provveduto ad attivare un sistema di mitigazione dell’attacco basato sulla limitazione volumetrica del traffico oltre ad un blocco geografico sulla base dei flussi di provenienza. Al momento, non si segnala sottrazione di dati o loro perdita”.

“La quasi totalità dei servizi telematici regionali è stata ripristinata, fatta eccezione del portale regionale che ancora è oggetto di verifica. Alle ore 16 l’attacco risultava ancora in corso per cui si è provveduto ad aumentare il livello del blocco geografico che ha consentito di riattivare anche il portale regionale”.

“Il responsabile della transizione al digitale ha provveduto agli adempimenti di segnalazione previsti dalla Legge 90/24 fornendo la descrizione dell’incidente ad ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) tramite il “portale segnalazioni CSIRT Italia”.

“Si continua a monitorare attentamente la situazione, collaborando con le autorità competenti, per garantire la sicurezza e la continuità dei servizi”, conclude la nota.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha fatto sapere intanto che l’Italia sta attivando una “risposta abbastanza adeguata rispetto al fenomeno” degli attacchi hacker da parte di gruppi filorussi “perché se è vero che il numero di attacchi non sta calando, è vero che gli attacchi oggi sono diretti verso siti meno protetti”.