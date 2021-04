ATTACCO INFORMATICO, BCC ROMA: AGENZIE APERTE E HOME BANKING ATTIVO

ROMA – “L’attacco informatico che BCC di Roma ha subito in questi giorni ha creato alcuni malfunzionamenti tecnici ma non ha interessato il sistema informativo bancario in senso stretto e i sistemi di home banking, carte di pagamento e i servizi bancomat, che ad oggi sono tutti pienamente operativi”.

Lo fa sapere in una nota la stessa Bcc, che spiega: “Grazie ad un pronto intervento, oggi le agenzie della Banca sono regolarmente aperte al pubblico e sono in fase di definitiva risoluzione i problemi tecnici che hanno condizionato la normale operatività”.

“In particolare, i servizi di home banking sono regolarmente utilizzabili da PC o smartphone e attraverso gli stessi è possibile effettuare tutte le operazioni informative e dispositive. Il pieno regime operativo verrà gradualmente ripristinato da lunedì 3 maggio”.