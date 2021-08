ATTENTATO KABUL: TORRE CIVICA PESCARA CON I COLORI DELL’AFGHANISTAN

PESCARA – L’Amministrazione comunale rende omaggio alle vittime della tragedia dell’Afghanistan e agli innocenti uccisi dalla furia terroristica illuminando la torre civica con i tre colori della bandiera del Paese asiatico: nero, rosso e verde.

“Un gesto doveroso e sentito di vicinanza e di solidarietà – così il vice sindaco Gianni Santilli – per partecipare al dramma di migliaia e migliaia di persone in fuga da Kabul e rimaste intrappolate, e per il lutto che ha investito le famiglie dei civili e dei soldati americani che hanno perso la vita negli attacchi dei kamikaze. Noi siamo dalla parte dei più deboli, delle donne, degli innocenti in balia di ogni forma di repressione, per ribadire anche con un gesto simbolico i valori della libertà, della democrazia e dello Stato di diritto; valori che non hanno confini”. La torre civica sarà illuminata col tricolore afghano ogni sera per una settimana.