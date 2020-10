ATTENZIONE ALLE PERIFERIE: M5S PESCARA DEPOSITA RICHIESTA DI UN CONSIGLIO STRAORDINARIO NEL QUARTIERE RANCITELLI

PESCARA – Il Movimento 5 Stelle Pescara torna a richiamare con forza l’attenzione sul tema delle periferie, in particolare nel quartiere di Rancitelli, depositando la richiesta ufficiale per la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario aperto che si tenga, compatibilmente con le normative anticontagio vigenti, proprio nel quartiere Rancitelli, possibilmente nel piazzale interno al cosiddetto Ferro di Cavallo.

“Vogliamo che l’amministrazione comunale – dichiara la capogruppo M5s Erika Alessandrini – alla presenza anche delle Autorità di pubblica sicurezza (Questore e Prefetto), dell’ Azienda territo-riale per l’edilizia residenziale della Regione Abruzzo (Ater) e del Governo regionale, possa ascol-tare direttamente associazioni e cittadini, in un luogo simbolo della città nel quale è indispensabile mostrare la vicinanza delle Istituzioni e dimostrare maggiore attenzione nel coinvolgimento dei citta-dini e della cittadinanza nelle decisioni da prendere nell’ambito della riqualificazione e della rigenera-zione di questo quartiere, attraverso l’attivazione di processi progettuali partecipati dal basso”.

Le periferie urbane, in molte città italiane, sono oggi interessate da gravi problemi di margina-lizzazione sociale e di degrado e questo storicamente è avvenuto anche in alcuni quartieri di Pescara, di cui Rancitelli rappresenta suo malgrado un simbolo, e in cui tuttora, soprattutto nel complesso noto come Ferro di Cavallo, sono localizzate vere e proprie centrali dello spaccio di droga e la malavita e-sercita un crescente controllo del territorio con ripetuti atti di violenza, vandalismo e intimidazione a danno dei residenti.

“Già l’anno scorso, con i nostri emendamenti al bilancio comunale – proseguono i consiglieri M5S Paolo Sola, Giampiero Lettere e Massimo Di Renzo – il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha strappato l’impegno del Sindaco ad istituire un Ufficio Speciale per le Periferie per elaborare analisi e proposte nel breve, medio e lungo periodo per programmare, integrare e combinare interventi di recupero urbanistico, sociale, culturale e comunitario, con cui offrire supporto alle famiglie e ai giovani e garantire sicurezza, reale e percepita”.

La richiesta è stata sottoposta a tutte le forze politiche sedute in Consiglio comunale ed ha in-cassato la sottoscrizione da parte di tutti i consiglieri di minoranza.

“Nei prossimi giorni si deciderà la data e la modalità di svolgimento, nell’ottica di garantire la più ampia partecipazione della cittadinanza e la massima trasparenza sulle decisioni che l’amministrazione ha già preso, con la richiesta di un cronoprogramma serio e dettagliato e per assicurare un costante dialogo tra Comune e residenti per la costruzione condivisa e partecipata delle azioni per il prossimo futuro”, concludono i pentastellati.

