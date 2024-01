ATTI PERSECUTORI A COCULLO: EVADE ANCORA DAI DOMICILIARI E FINISCE IN CARCERE

COCULLO – Evade 3 volte dai domiciliari e in una di queste occasioni minaccia nuovamente la vittima: dai domiciliari finisce così in custodia cautelare in carcere. Si aggrava la situazione del 46enne di Cocullo (L’Aquila) per il quale nei giorni scorsi erano scattati i domiciliari per atti persecutori nei confronti della vicina di casa, titolare di un’attività ricettiva e di ristorazione. La commerciante avrebbe subito infatti vessazioni come rumori molesti, propagazione di fumi di fuochi accesi indiscriminatamente e lancio di rifiuti organici alla corte di pertinenza dell’attività gestita, tanto da portare la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita quotidiana.

A nulla erano serviti ad arginare gli atti ostili i ripetuti interventi dei carabinieri di Cocullo, pertanto per il 46enne erano stati disposti i domiciliari. Ma adesso, con le evasioni e la nuova minaccia alla vittima, il pm ha disposto la custodia cautelare in carcere, avvenuta sabato. Ieri l’interrogatorio di garanzia.