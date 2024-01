ATTI VANDALICI A SEDE FDI MONTESILVANO, CARDELLI : “VIOLENZA CHE LASCIA SGOMENTI”

MONTESILVANO – “Scritte e insulti sulla vetrina della sede di Fratelli d’Italia a Montesilvano lasciano sgomenti. Una violenza gratuita, verso chi lavora seriamente per il territorio, che non può essere taciuta”.

È quanto dichiara, in una nota, il coordinatore provinciale FdI Pescara, Stefano Cardelli.

“Chi compie tali gesti o è un disadattato sociale oppure rema contro ogni principio di democrazia. Fratelli d’Italia si distingue per la capacità di dialogo e confronto, condanna la violenza in qualsiasi forma si palesi e continuerà a lavorare per la comunità affinché episodi come quello odierno vengano sempre più emarginati. A titolo personale e in rappresentanza dell’intero coordinamento provinciale del partito esprimo solidarietà al circolo di Montesilvano, immaginando la frustrazione anche dei nostri militanti che mettono a disposizione il proprio tempo per tenere aperta e decorosa la sede”, conclude Cardelli.