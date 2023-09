ATTI VANDALICI ALLA VILLA COMUNALE DI ATESSA: I TEPPISTI FILMATI DALLE TELECAMERE

ATESSA – Presa di mira la vasca dei pesci. L’episodio (ripreso dalle telecamere comunali) è stato denunciato ai Carabinieri, che stanno svolgendo indagini per identificare i responsabili. Su quest’ultima vicenda il Sindaco di Atessa, (Chieri), Giulio Borrelli, ha dichiarato:“Io mi domando che senso ha andare nella Villa comunale, uno dei posti più belli e suggestivi del nostro paese, per vandalizzarla, per gettare -questa volta- un carrello della spesa, sedie, tavolini e altri oggetti dentro la vasca dei pesci. È solo l’ultimo episodio di una serie di atti di teppismo compiuti sugli ascensori pubblici, nei parchi, nella Villa e in altri luoghi. Cosa passa nella testa di questi ragazzi e di queste ragazze, che vita vivono? Le telecamere di sorveglianza, anche questa volta, li hanno beccati. Sono in corso -sottolinea il sindaco- le indagini dei carabinieri. I fascicoli, come è già avvenuto altre volte, saranno trasmessi al Tribunale dei minori. La repressione, in questi casi, è inevitabile, ma occorre un’opera educativa più incisiva, che coinvolga le famiglie, innanzitutto, e la scuola”.

“Domenica prossima, 1° ottobre, in occasione della inaugurazione del sentiero naturalistico che dal nuovo parco di Sant’Antonio conduce all’antico convento di San Pasquale, dedicheremo quella giornata al rispetto dell’ambiente e dei beni comuni. Parteciperanno i ragazzi e le ragazze delle scuole di Atessa e di Casoli. Ringrazio – conclude il sindaco- le dirigenti scolastiche, Liberata Colanzi e Costanza Cavaliere, che hanno aderito subito a quest’iniziativa e parteciperanno personalmente alla escursione educativa per dare il loro autorevole e appassionato contributo”.