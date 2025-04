ATTI VANDALICI NEL PARCO DI MANOPPELLO: LA LEGA, “LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER I RESPONSABILI”

MANOPPELLO – “Lo scorso fine settimana atti vandalici sono stati compiuti nel parco Arabona di Manoppello. Danni hanno riportato gli arredi urbani presenti all’interno dell’area verde e inoltre anche delle auto che erano parcheggiate nelle vicinanze. Condanniamo con fermezza quanto accaduto e ci auguriamo che i responsabili siano al più presto identificati”. Così la sezione Lega di Manoppello (Pescara).

“Fatti del genere – sottolinea il coordinatore cittadino Daniele Ciacci – non devono più succedere. Per chi li ha commessi, auspichiamo che vengano presi provvedimenti e non solo di natura penale e risarcitoria”. La Lega di Manoppello chiede infatti che i responsabili, una volta individuati, siano impiegati anche in lavori socialmente utili per il Comune e in particolare nel settore delle manutenzioni e cura del verde pubblico e degli spazi comuni.

“Siamo profondamente sdegnati – aggiunge il vice coordinatore cittadino della Lega, Roberto Troiani -. E’ stato compiuto un gesto inqualificabile contro un bene che appartiene a tutta la collettività. Danneggiarlo, così come è stato fatto, significa colpire tutta la comunità di Manoppello. Attraverso i lavori socialmente utili, i responsabili potranno imparare il valore dei beni comuni, del sacrificio e del rispetto”.