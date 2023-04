ATTIVATA LA FONTANA ABRUZZESE A MELBOURNE: LA COMUNITA’ RACCOLSE 3 MILIONI DOPO IL SISMA DEL 2009

MELBOURNE – La fontana abruzzese di Melbourne, rinominata delle “quattro cannelle”, è entrata definitivamente in funzione. Dopo l’inaugurazione dello scorso 25 marzo, alla presenza di una delegazione del Consiglio regionale, è stato attivato l’impianto idraulico dell’opera monumentale e da qualche giorno l’acqua sgorga dalle quattro bocche scultoree e dall’anfora della statua in bronzo della donna abruzzese.

La fontana, progettata e realizzata dall’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, è stata donata al “Casa d’Abruzzo Club” di Melbourne, associazione che raccoglie la maggior parte degli abruzzesi emigrati in Australia. Il progetto nasce da una decisione dell’Assemblea legislativa abruzzese in segno di vicinanza e gratitudine alle comunità abruzzesi in Australia, protagoniste, dopo il terremoto dell’Aquila, di una raccolta fondi scaturita in una donazione di circa 3 milioni di euro.

