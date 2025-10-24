ATTIVATO DALL’ASL DI PESCARA IL SERVIZIO DI LOGOPEDIA ALL’OSPEDALE DI PENNE

PENNE – L’assistenza riabilitativa della ASL di Pescara si amplia con l’attivazione, presso il Presidio Ospedaliero di Penne, del servizio di Logopedia, operativo dal 22 ottobre.

Il nuovo servizio, appartenente alla UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa del Presidio Ospedaliero di Popoli, diretta dalla Dott.ssa Vitalma Liotti, è stato attivato iso-risorse, attraverso una razionalizzazione del personale e un’ottimizzazione dell’organizzazione lavorativa, al fine di garantire una risposta più ampia e capillare ai bisogni riabilitativi del territorio vestino.

Il servizio si articolerà in due modalità di accesso. Nelle ore mattutine, l’attività sarà dedicata ai pazienti degenti, presi in carico dal fisiatra su richiesta dei medici di reparto mediante consulenza fisiatrica, in particolare per i disturbi delle funzioni cognitive superiori e della deglutizione.

Nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, sarà invece attivo l’ambulatorio per esterni, accessibile tramite impegnativa redatta dal fisiatra, per il trattamento dei disturbi del linguaggio nell’adulto e in età evolutiva.

«L’attivazione del servizio di Logopedia nel presidio di Penne – dichiara il Direttore Generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli – rappresenta un passo concreto verso il potenziamento dei servizi riabilitativi territoriali, reso possibile grazie a una gestione più efficiente delle risorse umane e alla capacità di riorganizzare il lavoro in funzione dei bisogni dell’utenza».

La logopedia costituisce una componente essenziale del percorso riabilitativo, in quanto interviene non solo sul linguaggio e sulla comunicazione, ma anche sull’apprendimento cognitivo e sulle funzioni della deglutizione. Il suo ruolo è determinante nel recupero dell’autonomia e nella qualità della vita delle persone con disturbi di origine neurologica, traumatica o dello sviluppo.