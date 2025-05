ATTIVITA’ CULTURALI DELL’ATENEO AQUILANO: ECCO IL LUNGO CALENDARIO DEGLI EVENTI

L’AQUILA – La vincitrice del Premio Campiello 2024, Federica Manzon; la poetessa Silvia Bre; lo scrittore Antonio Franchini. E poi la musica d’autore di Paolo Saporiti, raffinato cantautore milanese, accompagnato per l’occasione da Xabier Iriondo, ex chitarrista degli Afterhours.

E ancora il teatro, con Saverio La Ruina, l’attrice e performer argentina Ana Woolf, e un affascinante allestimento de ‘Le Baccanti’ di Euripide, alla Fontana delle 99 Cannelle. Senza dimenticare il cinema, con due retrospettive dedicate a Michelangelo Antonioni e al genere horror, le residenze d’artista e i laboratori.

Sono alcuni degli appuntamenti del cartellone 2025 delle Attività culturali di ateneo dell’Università dell’Aquila. Referente del programma è la professoressa Doriana Legge. Si comincia giovedì 8 maggio con ‘Via del popolo’, spettacolo del drammaturgo Saverio La Ruina, che inaugurerà non solo il cartellone delle Attività culturali, ma anche l’ottava edizione della rassegna di teatro contemporaneo ‘Aria’, organizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila (ore 19, teatro dell’Accademia di Belle Arti), e da sempre parte integrante del programma. Il 15 maggio, alle 19, la fontana monumentale delle 99 Cannelle si trasformerà in una suggestiva quinta teatrale per l’allestimento della tragedia Le Baccanti di Euripide, a cura della compagnia Archivio Zeta di Bologna.

Il 18 maggio, alle 19, a Spazio Rimediato, è in programma il concerto del cantautore Paolo Saporiti, affiancato da Xabier Iriondo. Il 22 maggio sarà la volta dell’autrice e performer Marta Cuscunà, che porterà in scena ‘Corvidae. Sguardi di specie’.

Gli ultimi due appuntamenti di ‘Aria’ avranno come protagonista Ana Woolf: l’attrice e regista argentina sarà impegnata, dal 26 al 30 maggio, nella residenza artistica internazionale del progetto ‘Ed eravamo felici’. Il 29 maggio presenterà una dimostrazione del suo lavoro nello spettacolo Dietro il sipario. I mesi di settembre, ottobre e novembre saranno dedicati alla musica, al cinema e alla letteratura. Tutti gli appuntamenti saranno consultabili sul sito ufficiale.