ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE: MARINELLI (PD), “IL 7 OTTOBRE TUTTI IN PIAZZA INSIEME ALLA CGIL”

PESCARA – “Mentre al capitolo dello smantellamento delle infrastrutture sociali si aggiunge la notizia del taglio dei fondi alla sanità pubblica, e quando in Abruzzo sta entrando sempre più nel vivo il percorso di costruzione di un’alleanza civica e progressista, e il candidato Luciano D’Amico già suscita speranza e entusiasmo, il Partito Democratico della nostra regione come dagli altri territori del nostro Paese sarà il 7 ottobre in piazza assieme alla Cgil e numerose altre associazioni, per chiedere in modo chiaro e netto l’attuazione della Costituzione: per la sanità e la scuola pubblica, l’ambiente, la coesione, il lavoro e il contrasto alla povertà”.

“Quella stessa Costituzione che, specialmente nella parte che riguarda i diritti sociali, il governo Meloni ignora con sprezzo, e progetta di fare letteralmente a pezzi con il progetto dell’autonomia differenziata”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese.