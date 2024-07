AUDITORIUM RENZO PIANO: PROSEGUE RITINTEGGIATURA, INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DA 1,5 MILIONI

L’AQUILA – Sta riacquistando i colori originari l’auditorium di Renzo Piano al parco del castello dell’Aquila.

Un intervento da 1,5 milioni di euro, che oltre alla tinteggiatura delle doghe in legno esterne, la ritinteggiatura interna, la sostituzione degli impianti di illuminazione e delle sedute, e la riparazione di infiltrazioni.

Ad occuparsi del progetto e dell’appalto dei lavori, l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra) in virtù di una convenzione stipulata con il Comune, e i lavori sono stati affidati all’impresa Md Building, e come ditta fornitrice delle vernici, alla Carver.

(foto di Jemo ‘nnanzi)