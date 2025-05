“AUMENTANO FURTI IN SPIAGGIA NEGLI STABILIMENTI”: LA DENUNCIA DEI BALNEATORI

PESCARA – “Mentre i balneari sono al lavoro per allestire le spiagge in vista dell’imminente inizio della stagione estiva, si registrano dei furti nei lidi”.

Questa la denuncia del presidente della Sib Abruzzo Riccardo Padovano che in una nota aggiunge: “È un fenomeno che si ripete ciclicamente considerando che nelle nostre strutture si può entrare e accedere di fatto liberamente. Le nostre infrastrutture sono di fatto, soprattutto in questo periodo, accessibili a tutti”.

“In passato si verificarono alcuni incendi. In questo periodo sta invece diventando una costante la questione dei furti. Episodi antipatici al di là del danno materiale subito dal balneatore. Sempre più spesso negli ultimi tempi persone riescono ad introdursi nei lidi soprattutto nelle ore notturne ed impossessarsi per esempio di derrate alimentari o altro”.

“Un fenomeno preoccupante oggi e che in prospettiva ci preoccupa di più in vista della stagione estiva, quando nei lidi ci saranno intere famiglie. Qualcuno ci dice che le nostre spiagge sono chiuse e invece come si vede sono aperte e accessibili. D’altronde non c’è un divieto per accedere in spiaggia e né lo vogliamo, ci mancherebbe, ma è chiaro che questi episodi creano un po’ di preoccupazione”.

“Ci stiamo organizzando per illuminare le spiagge di notte e questo è uno degli aspetti su cui stiamo lavorando, così come l’installazione delle telecamere. Prima o poi avremo un incontro con il comandante della Polizia Locale per raccordarci in tal senso perché la sicurezza è importante, anche perché nel periodo estivo la movida si trasferirà proprio nelle zone costiere con tanta gente in spiaggia e nei lidi”, conclude.