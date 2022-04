L’AQUILA – Si abbassa l’età media degli aspiranti mutuari in Abruzzo, scesa da 42 dell’anno scorso a 39 anni, mentre la prima casa si compra, sempre in media, a 37 anni (erano quasi 40 nel primo trimestre 2021).

Se a livello regionale gli aspiranti mutuatari hanno cercato di ottenere, in media 114.306 euro, valore in linea con quanto richiesto lo scorso anno (-0,3%), guardando i dati a livello provinciale emerge che l’area che ha registrato la crescita più importante è quella di Teramo (+9,7%, 120.371 euro), seguita da L’Aquila (+3,8%, 112.945 euro). Valori in calo, invece, per le province di Pescara (-1,4%, 117.862 euro) e Chieti (-9,1%, 106.724 euro).

Sono solo alcuni dei dati che emergono dall’analisi di Facile.it e Muti.it.

A livello regionale torna a crescere la richiesta di mutui per l’acquisto della prima casa; il 74% delle domande di finanziamento raccolte online in Abruzzo nei primi tre mesi del 2022 era legata a questa finalità, in aumento di 19 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Sul fronte dei tassi si registra l’aumento di quelli fissi e oggi, secondo le simulazioni di Facile.it, un mutuo medio può costare 12.300 euro in più rispetto a dodici mesi fa.