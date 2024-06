AUMENTANO I CONTROLLI DELLE FORZE DI POLIZIA DOPO UN VERTICE IN PREFETTURA ALL’AQUILA

L’AQUILA- Nella giornata odierna, presieduta dal Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In apertura il Prefetto, nel rinnovare gli auguri di buon lavoro al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila, Dott. Alberto Sgambati, ha rivolto allo stesso un sincero ringraziamento per la presenza e la disponibilità assicurate.

Nel passare a esaminare l’andamento del potenziamento dei controlli nel centro della città capoluogo, disposti nel corso della riunione del 12 giugno, il Prefetto ha ringraziato il Questore, Dott. Enrico De Simone, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Nicola Mirante e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Cosimo Lamanuzzi per l’efficacia del dispositivo messo in campo.

Dopo attenta valutazione si è ritenuto di confermare il dispositivo in atto, che prevede un sensibile monitoraggio da parte delle tre Forze di polizia nel centro della città capoluogo con modalità dinamiche e flessibili in relazione alle giornate e alle fasce orarie di maggiore presenza, sia di cittadini residenti sia di turisti. Nella mattinata odierna sono stati esaminati anche i servizi da mettere in campo in occasione dei prossimi “Cantieri dell’immaginario”.