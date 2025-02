AUMENTANO I TESSERATI DI SINISTRA ITALIANA: SI VA VERSO L’APERTURA DI NUOVI CIRCOLI A PESCARA

PESCARA – Verso l’apertura di nuovi Circoli, giovani al centro dell’azione politica: sono due dei focus su cui si è imperniata l’Assemblea di organizzazione di Sinistra Italiana della provincia di Pescara, che si è svolta venerdì sera nella sede della Cgil. Una tappa di organizzazione del partito che si concluderà il 1 marzo con l’Assemblea regionale.

“Abbiamo registrato nella provincia di Pescara una crescita significativa di tesserate e tesserati nel 2024, con un aumento del 47% rispetto all’anno precedente – ha fatto il punto Roberto Ettorre, Segretario Provinciale Sinistra Italiana Pescara –; abbiamo una presenza equilibrata tra uomini e donne, con una prevalenza femminile. Un dato fondamentale, che dimostra come il nostro partito stia costruendo una comunità sempre più rappresentativa e dinamica”. Si va verso l’inaugurazione a Pescara della sede regionale di Sinistra Italiana-AVS insieme a Radici in Comune. Ma non solo. Uno degli obiettivi che Sinistra Italiana si pone per questo anno è rimettere i giovani al centro della battaglia.

“Sono la generazione più precarizzata di sempre, privati di prospettive e schiacciati da condizioni di lavoro e di vita sempre più insostenibili. Due esempi che in particolar modo riguardano la città di Pescara sono le condizioni di lavoro negli stabilimenti balneari, dove ragazzi e ragazze vengono malpagati, spesso senza contratto e tutele e il problema dei trasporti pubblici con la proposta di bus notturni, non solo per garantire una mobilità sicura ma anche per contrastare il caro affitti – ha detto Roberto Ettorre -. Vanno affrontati anche i temi del diritto allo studio e degli spazi di aggregazione”.

Al lavoro anche per rafforzare la presenza nei territori, con l’apertura di nuovi circoli nella Val Pescara, nell’area vestina e metropolitana. “I nuovi circoli e quelli esistenti saranno sostenuti dalla segreteria provinciale”, ha detto ancora Ettorre. Nel corso dell’Assemblea sono stati infatti eletti i componenti della Segreteria provinciale di Sinistra Italiana: Emanuele Mancinelli (deleghe a organizzazione, radicamento e tesseramento), Ivano Martelli (autofinanziamento e tesoriere), Massimiliano Di Meco (comunicazione), Valentina Covitti (politiche sociali e giovanili, formazione).

“Portiamo avanti il dialogo con le associazioni e le reti civiche, fondamentale per costruire un’alternativa di società sotto il segno della giustizia sociale e ambientale, a partire dal problema del lavoro: per questo siamo attivi nel sostenere la campagna referendaria sui quesiti proposti dalla Cgil”, ha detto Daniele Licheri, Segretario Regionale Sinistra Italiana Abruzzo.