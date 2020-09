AUMENTANO LE BOLLETTE, DAL 1° OTTOBRE LUCE E GAS +15,6 E +11,4 PER CENTO

ROMA – L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), annuncia un incremento della bolletta dell’elettricità del +15,6% e dell’11,4% per quella del gas a partire da ottobre.

Lo riporta AskaNews.

Nel 2020, comunque, per la famiglia-tipo ci sono ancora risparmi per 207 euro annui complessivi rispetto al 2019.Dopo i forti ribassi del secondo trimestre 2020, spiega l’Autohority, (-18,3% l’elettricità e -13,5% il gas), continuati anche nel terzo trimestre per il gas (-6,7%), con un leggero rialzo per l’elettricità (+3,3%), con il rafforzamento della ripresa delle attività economiche e dei consumi arriva il “rimbalzo” per i prezzi dell’energia che tornano su livelli vicini a quelli pre-Covid.

Per la famiglia tipo in tutela la forte crescita delle quotazioni nei mercati all’ingrosso porta ad un rialzo per la bolletta dell’elettricità del +15,6% e per la bolletta gas del +11,4%, dato quest’ultimo legato anche alla consueta stagionalità con la relativa crescita della domanda.Per quanto riguarda gli effetti sui consumatori (al lordo tasse), nel 2020 la famiglia tipo beneficia comunque di un risparmio complessivo di circa 207 euro annui rispetto al 2019.

