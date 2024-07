AUMENTI TARIFFE BIGLIETTI TRASPORTI IN ABRUZZO: AVS E SI, “REGIONE PENALIZZA GLI SVANTAGGIATI”

PESCARA – “Fa impressione che uno dei primi provvedimenti della giunta Marsilio sia l’aumento delle tariffe dei biglietti urbani ed extraurbani (+20%) in una fase in cui le famiglie abruzzesi sono in grave sofferenza economica. Spalmare il provvedimento su due anni e non colpire gli utenti con un ISEE sotto i 10.000 non cambia la sostanza dei fatti. Il grosso dei pendolari sono lavoratori, studenti e anziani; tutte le fasce della popolazione che più di tutti stanno pagando questa fase storica negativa. Noi avevamo proposto come patto per l’Abruzzo il trasporto interamente gratuito perché in una fase di emergenza il pubblico deve tendere la mano a chi ormai non arriva nemmeno a metà mese. Inoltre in generale penalizzare l’uso del mezzo pubblico significa fregarsene dei cambiamenti climatici e della transizione ecologica che dovrebbero essere la stella polare di chi oggi ci amministra. Il Governo Marsilio invece continua a garantire i garantiti e svantaggiare gli svantaggiati”

Lo affermano Alessio Monaco – Consigliere Regionale Avs – Abruzzo democratico e progressista e Daniele Licheri – Segretario Regionale Si Abruzzo.