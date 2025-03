AUMENTO DELLE TASSE IN ABRUZZO: IL PD ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE DEL 3 APRILE ALL’EMICICLO

L’AQUILA – Il Partito Democratico aderisce alla manifestazione indetta dai sindacati per giovedì 3 aprile davanti alla sede del Consiglio regionale. “Sposiamo in pieno”, dice il segretario regionale Daniele Marinelli, “le motivazioni della protesta e la spinta spontanea alla mobilitazione che sta arrivando da ogni parte dell’Abruzzo contro le scelte scellerate della destra che governa la Regione. E’ intollerabile aumentare le tasse per compensare i debiti delle ASL. E’ inaccettabile mettere le mani nelle tasche delle abruzzesi e degli abruzzesi, costretti a pagare la gestione disastrosa della sanità e il conseguente buco nei bilanci”.

“E’ surreale che chi prometteva di abbassare le tasse ora invece le stia aumentando, e non parliamo soltanto della sanità visto che pochi mesi fa c’è stato anche un incremento delle tariffe del trasporto pubblico. E’ facile governare alzando la pressione fiscale, invece bisogna tagliare gli sprechi, razionalizzare le spese inutili e soprattutto dire la verità, cosa che Marsilio non fa spesso. Invitiamo cittadine e cittadini a partecipare alla manifestazione del 3 aprile e a far sentire in ogni luogo la propria voce per dire basta a questa cattiva gestione della cosa pubblica. E’ una chiamata alla mobilitazione nel giorno in cui i consiglieri regionali del Pd e quelli del Patto per l’Abruzzo si batteranno all’Emiciclo per respingere questa manovra ingiusta e fallimentare”.