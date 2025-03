AUMENTO DELLE TASSE IN ABRUZZO: SINISTRA ITALIANA SCENDE IN PIAZZA CON I SINDACATI IL 3 APRILE

L’AQUILA – “La parola d’ordine è mobilitazione, contro un governo regionale che aumenta le tasse, tagliando di fatto stipendi e redditi senza migliorare i servizi essenziali che fanno acqua da tutte le parti”.

Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana-AVS annuncia in una nota il sostegno al presidio di mobilitazione lanciato dai sindacati abruzzesi contro l’aumento delle tasse, per giovedì 3 aprile, dalle ore 14, davanti alla sede del Consiglio Regionale all’Aquila.

Sinistra Italiana-AVS sarà presente, dunque, in piazza con Cgil, Cisl, Uil, Ugl, nella protesta che si svolgerà in concomitanza con la discussione in Consiglio regionale della proposta di legge che va verso l’aumento delle addizionali Irpef ai cittadini abruzzesi.

“Agli abruzzesi si chiede un sacrificio insostenibile in un momento di difficoltà per le famiglie, già alle prese con il caro-bollette e con un’inflazione che toglie potere d’acquisto – premette Licheri -.Questo avviene per risanare il buco della sanità, senza migliorare i servizi, senza mettere mano ai problemi che allungano le liste d’attesa e che spingono le persone a pagarsi le cure di tasca propria o a rinunciare a curarsi o a doversi trasferire fuori regione, aumentando una mobilità passiva che rischia di amplificare ancora di più i debiti. Le bugie della campagna elettorale vengono smascherate, il Governo Marsilio svela la sua vera identità: più tasse, meno servizi”.

“Al danno la beffa. Prima di pensare all’aumento delle tasse, perché non sono state eliminate quelle spese non necessarie, come le mance ai territori o gli sperperi in operazioni di marketing, che tolgono risorse al bilancio? – incalza Licheri – Prima di pensare all’aumento delle tasse, perché non programmare una riorganizzazione della sanità pubblica per ridurre la mobilità passiva, recuperando i soldi che finiscono fuori regione o ai privati per prestazioni che, a causa delle lunghe liste d’attesa, gli abruzzesi non riescono ad avere nelle strutture di prossimità, in regione?”.