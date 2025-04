AUMENTO TASSE: CLAMOROSA PROTESTA OPPOSIZIONE, OCCUPATA AULA CONSIGLIO E DIRETTA FB

L’AQUILA – I consiglieri di opposizione che compongono il Patto per l’Abruzzo hanno occupato l’aula del Consiglio regionale dove, nel pomeriggio, è prevista la seduta per l’approvazione del Disegno di legge per l’aumento dell’addizionale Irpef.

I consiglieri siedono sugli scranni della giunta, e c’è chi ha appeso anche la maglia del Napoli calcio, riferendosi ai 14 milioni di euro che saranno erogati fino al 203o dalla Regione Abruzzo per i ritiri precampionato a Castel di Sangro.

Dall’inizio della protesta sulla pagina Facebook del capogruppo di opposizione Luciano D’Amico è in onda una diretta fiume “per informare i cittadini su cosa sta accadendo in Regione negli ultimi mesi”, con i consiglieri che si alternano per gli interventi.