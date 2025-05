SULMONA -Domani conferenza stampa aperta organizzata dal Patto per L’Abruzzo nell’ambito degli eventi “Quale Salute? Operazione verità dopo l’aumento delle tasse in Abruzzo”, che si terrà domani, mercoledì 21 maggio, alle ore 11 presso l’ingresso dell’ospedale di Sulmona (L’Aquila).

Alla conferenza parteciperanno i consiglieri regionali del PD, M5S, AVS, Riformisti, Azione, Lista civica Abruzzo Insieme, che con Luciano D’Amico compongono il Patto per l’Abruzzo. Presente anche la Deputata Chiara Appendino, in visita a Sulmona e la Senatrice Gabriella Di Girolamo.

AUMENTO TASSE E BUCO SANITA’ IN ABRUZZO: CONFERENZA A SULMONA CON D’AMICO, DI GIROLAMO E APPENDINO SULMONA -Domani conferenza stampa aperta organizzata dal Patto per L'Abruzzo nell'ambito degli eventi "Quale Salute? Operazione verità dopo l'aumento...