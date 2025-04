AUMENTO TASSE: I SINDACI DI ALI ABRUZZO ADERISCONO A MANIFESTAZIONE

L’AQUILA – “I sindaci abruzzesi di Autonomie locali italiane (Ali) aderiscono al presidio di protesta indetto dai sindacati contro la proposta regionale di incremento dell’addizionale Irpef, presidio che avrà luogo domani giovedì 3 aprile.

Lo annuncia Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo e sindaco di Tollo (Chieti).

“Non siamo stati purtroppo come al solito convocati dalla Regione, questa volta nell’ambito delle audizioni sul provvedimento – spiega Radica -. Se avessimo potuto illustrare ai consiglieri regionali la nostra linea avremmo ribadito la convinzione che sia sbagliato aumentare le tasse alle famiglie in questo momento di già evidente difficoltà, dovuto tra le altre cose dell’aumento dei costi, a cominciare da quelli energetici. Ci troviamo in più nel pieno di una stagione di tagli: i cittadini che già soffrono una sanità al collasso non possono essere chiamati ancora a sacrificarsi per risanare i debiti accumulati”.

“Avremmo inoltre detto ai consiglieri regionali – prosegue il presidente di ALI Abruzzo – che è necessario aprire un’interlocuzione per individuare assieme le migliori strategie e i migliori strumenti di rilancio del sistema sanitario pubblico abruzzese”, conclude Radica.