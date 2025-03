AUMENTO TASSE: IN COMMISSIONE BILANCIO AUDIZIONI ASSESSORE VERI’, DIRETTORE GRIMALDI E MANAGER ASL

L’AQUILA – La prima Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, presieduta da Vincenzo D’Incecco, ha proseguito questa mattina l’esame del progetto legge di riforma fiscale, presentato dalla Giunta regionale, con le audizioni dell’assessore alla sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, insieme al direttore del Dipartimento Sanità, Emanuela Grimaldi.

Il confronto ha approfondito lo stato dei piani di rientro dal disavanzo delle quattro Asl abruzzesi e la prospettiva per il 2025.

“L’assessore – si legge in una nota – ha riferito le linee strategiche della riforma complessiva della sanità, che intende centralizzare l’acquisto di beni e servizi, e punta a ridurre le Asl e a introdurre una programmazione sull’acquisto dei farmaci, bloccando il turn over sul personale non sanitario. Sarà inoltre richiesto, alla Commissione Salute nazionale, considerata la vastità del territorio, un riparto diverso e maggiorato dei fondi sanitari ministeriali per l’Abruzzo”.

Il direttore del Dipartimento Sanità, Emanuela Grimaldi, ha delineato la cornice programmatoria con il Piano operativo 2025-2027, che sarà adottato dalla Giunta e poi discusso in contraddittorio e con le parti sociali al tavolo ministeriale.

“La cabina di regia per il monitoraggio e controllo della gestione sanitaria, ha già condiviso queste linee strategiche con i direttori generali, – ha precisato la Grimaldi – mentre il ruolo di programmazione e controllo del Dipartimento sarà valorizzato con una figura ad hoc e su questo fronte è in atto il confronto con le parti sindacali”.

“La tendenza sulla gestione delle Asl per il 2025, potrà essere nota al 30 aprile, quando le Aziende inseriranno i dati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)”, in tal senso l’assessore Verì ha confermato che il monitoraggio è mensile.

Dal confronto è emerso che la perdita certificata delle Asl, a fine 2024, ammonta a 180 milioni di euro, ai quali vanno sottratti i fondi (pari a circa 90 milioni) accantonati nei capitoli della Gestione sanitaria accentrata.

La Commissione Bilancio ha chiuso i lavori della mattina con l’audizione dei direttori generali della Asl di Chieti, Mauro Palmieri, e della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia.

Nel pomeriggio, il confronto è proseguito con la relazione del direttore generale Asl L’Aquila, Ferdinando Romano e del manager Asl Pescara, Vero Michitelli.

Al tavolo dei Commissari, offriranno il loro contributo gli ordini professionali dei medici, degli infermieri e degli psicologi. In coda sono previste le audizioni dei sindacati di settore.