AURA L’AQUILA: DOMANI SCIOPERO LAVORATORI, PRESIDIO DURANTE INCONTRO IN REGIONE

L’AQUILA – “Da marzo 2025 il controllo della Aura, stabilimento in cui si trattano e si riciclano materiale Raee e cavi, è passato totalmente alla svizzera Mival Connect. A distanza di pochi mesi dall’acquisizione, oltre a lamentare gli alti costi di housing, i rappresentanti della Mival Connect hanno prospettato ‘interventi di ottimizzazione organizzativa e revisione dei carichi di lavoro’ attraverso una riduzione massiccia di personale”.

Lo ricordano, in una nota, i sindacati Fim, Fiom e Uilm L’Aquila che annunciano per domani, mercoledì 24 settembre, lo sciopero dei lavoratori che si riuniranno in presidio presso la sede dell’Assessorato regionale alle attività produttive a Pescara a partire dalle ore 11, in concomitanza dell’incontro sulla vertenza convocato dall’assessore regionale Tiziana Magnacca.

“Nei giorni scorsi le lavoratrici e i lavoratori di Aura – aggiungono – hanno inviato una lettera alle Istituzioni locali per chiedere il rispetto degli impegni sui livelli occupazionali sottoscritti dalle parti (Comune dell’Aquila e l’allora Accord Phoenix) nel momento in cui, anche grazie a un importante investimento pubblico, lo stabilimento attivo nel riciclo di rifiuti elettrici e elettronici si è insediato all’interno del Tecnopolo d’Abruzzo all’Aquila”.