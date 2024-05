AURORA BOREALE COLORA ANCHE I CIELI D’ABRUZZO, SPETTACOLO IERI SERA A CAUSA TEMPESTA GEOMAGNETICA

L’AQUILA – Ieri sera il cielo in molte zone del centro nord Italia, e anche in Abruzzo, si è colorato di rosso, in diverse tonalità a seconda dell’intensità del fenomeno osservato. Tutto merito di una tempesta geomagnetica che sta interessando la Terra.

Lo spettacolo di colori che ha illuminato i cieli limpidi della sera è stato ben visibile alle quote alte e in assenza di inquinamento luminoso ma diverse segnalazioni sono arrivate anche da zone collinari e cittadine dove le webcam in particolare hanno immortalato il momento. Foto spettacolari dell’evento atmosferico naturale dalle Alpi all’Abruzzo, dalla Basilicata alla Romagna, passando per alcune zone della Pianura Padana del Piemonte e del Lazio dove addirittura qualcuno ha osservato il fenomeno a Roma, anche se in maniera lieve. Il Fenomeno, iniziato intorno alle 21 della sera di venerdì, è durato per diverso tempo.

L’aurora boreale ha avuto inizio intorno alle 21 di venerdì e si è protratta per diverso tempo. Questo spettacolo celeste è stato reso possibile da una potente tempesta geomagnetica causata da un’enorme macchia solare sulla nostra stella, il Sole. L’alta energia geomagnetica e il vento solare hanno spinto l’aurora boreale fino alle nostre latitudini. Un fenomeno simile era stato osservato lo scorso novembre, quando l’aurora boreale era stata vista anche a Chieti e in pianura.

Nella immagine di www.meteoaquilano.it l’aurora boreale a Rocca Calascio.