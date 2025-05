AUTISMO: AD OTTOBRE CORSO PER TERAPISTI E GENITORI, GRAZIE A CONTRIBUTO BCC ROMA

L’AQUILA – “Con grande riconoscenza desideriamo ringraziare la BCC di Roma per aver contribuito, attraverso un finanziamento parziale, alla realizzazione di un evento dal grande valore sociale”.

Così in una nota gli organizzatori del corso di formazione “Strategie, tecniche di intervento e gestione dei comportamenti problema”, che si terrà a L’Aquila nei giorni 17 e 18 ottobre 2025.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’associazione Rocca San Vito di Tornimparte e lo studio di terapia Aba e logopedia Laquilaba, realtà impegnate da anni nella promozione dell’inclusione e del benessere delle persone con autismo e delle loro famiglie.

“Il corso, rivolto a educatori, terapisti, genitori e operatori del settore, nasce con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e teorici per affrontare in modo efficace i comportamenti problema legati ai disturbi dello spettro autistico. Il contributo della BCC di Roma rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il territorio e le sue necessità, oltre che un incoraggiamento a proseguire nella strada della formazione e del supporto specialistico. Grazie ad esso, il corso avrà un costo accessibile a tutti. Ringraziamo ancora la banca per la sensibilità e la disponibilità dimostrata, certi che questa sinergia porterà benefici concreti alla comunità locale”, si legge nella nota.