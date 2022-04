AUTISMO, “LA CASA VOLANTE BLU” DI FRANCAVILLA: “UNA GIORNATA DEDICATA A BAMBINI SPECIALI”

FRANCAVILLA AL MARE – Ricca di sorprese la giornata dedicata all’autismo organizzata dall’associazione “La casa volante blu” di Francavilla al Mare (Chieti).

“Abbiamo voluto dare un segnale sul territorio con eventi simpatici da dedicare ai bambini speciali. Il primo è stato quello di lasciare nelle aiuole della nostra città, nella serata di venerdì, oltre 100 pietre dipinte e decorate dai nostri bambini e le loro mamme, coinvolgendo anche qualche amichetto per il progetto inclusione”, racconta la presidente Cinzia Santoferrara.

“Inoltre, è stato ideato un video con i nostri bambini che in queste ore sta spopolando sul web insieme alle foto delle pietre scovate nella caccia alla pietra regala un sorriso”.

La prima pietra decorata con il logo della casa volante blu è stata regalata all’amministrazione comunale nella persona del sindaco Luisa Russo e all’assessore alle politiche sociali Leila Di Giulio, ringraziandole per il loro operato e sostegno in tutte le manifestazioni dell’associazione.

Presenti alla consegna il tesoriere- socio fondatore Catia Simeone che aggiunge: “Il disegno è la prima forma di espressione e attraverso esso abbiamo voluto raggiungere, nella maniera più immediata e divertente, la consapevolezza e il ricordo della giornata dedicata all’autismo”.

Entusiasta conclude la segreteria – socio fondatore Maria Cristina Amoroso: “Vorrei che questa giornata cosi speciale fosse un vero punto di partenza per realizzare l’inclusione dentro e fuori l’ambiente scolastico. I nostri figli si ritrovano spesso da soli in una società non sempre preparata ad accoglierli come dovrebbe”.