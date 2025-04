AUTISMO: LIRIS, “RAFFORZARE RETE SERVIZI, PARTIRE DA TERRITORI PER SOCIETA’ DAVVERO INCLUSIVA”

ROMA – “La prossimità è la chiave per costruire un sistema di supporto che sia non solo efficiente, ma soprattutto umano, capace di raggiungere ogni comunità, anche nelle aree interne e più fragili. Serve rafforzare la rete dei servizi, promuovere la diagnosi precoce, investire nella formazione degli operatori e garantire percorsi personalizzati che mettano al centro la persona, in ogni fase della vita”.

Così il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, promotore dell’evento “Stati generali sull’autismo. Dalla prevenzione precoce all’autonomia” che si è tenuto nei giorni scorsi nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a Roma.

All’importante momento di confronto tra istituzioni, famiglie, professionisti e associazioni, erano presenti, tra gli altri, Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d’Italia; Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio; Ugo Cappellacci, presidente Commissione Parlamentare Affari Sociali e Salute Camera, Laura Rossi, presidente La Stella Di Daniele Onlus, Leonardo Zoccante, professore di Neuropsichiatria infantile, coordinatore dei disturbi dello spettro autistico, Beatrice Brugnoli, neuropsichiatra infantile e responsabile presidio di riabilitazione Fondazione polifunzionale Don Calabria, Dario Verzulli, socio fondatore e presidente dell’associazione Autismo Abruzzo Onlus; Tonia Bardellino, psicologa e la giornalista Eleonora Daniele.

Liris, dirigente medico in aspettativa della Asl aquilana, già assessore al Bilancio e alle Aree Interne della Regione Abruzzo, ha sottolineato: “Ho avuto modo di occuparmi in prima linea di prevenzione e inclusione, maturando la convinzione che il vero cambiamento parta dal basso, dai territori, dalla capacità di ascoltare e rispondere ai bisogni reali delle famiglie. È proprio partendo da questi territori che possiamo costruire modelli replicabili su scala nazionale”.

“Quando parliamo di autismo, parliamo di un universo complesso e variegato, che richiede un approccio multidisciplinare e inclusivo – ha aggiunto – Ogni persona nello spettro ha bisogni unici, potenzialità e risorse che devono essere riconosciute e valorizzate. È necessario superare gli stereotipi e costruire una società davvero inclusiva, dove la diversità non sia vissuta come un ostacolo, ma come una ricchezza”.

“Fondamentale – ha osservato il senatore – è il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle persone autistiche nei processi decisionali che le riguardano, così come la promozione di una cultura dell’inclusione che parta dalla scuola e continui per tutta la vita. Dobbiamo garantire il diritto alla comunicazione, al lavoro, all’autonomia e alla piena partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica”.

“Questo appuntamento è stato un punto di partenza per una riflessione concreta e partecipata, nella prospettiva di un impegno comune per i diritti, la dignità e il benessere delle persone nello spettro autistico e delle loro famiglie”, ha concluso