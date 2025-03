“AUTISMO, NESSUNO ESCLUSO”: MERCOLEDI’ A L’AQUILA INCONTRO DEL LIONS CLUB IN CONSIGLIO REGIONALE

L’AQUILA – Mercoledì 19 marzo alle ore 17, nella Sala Benedetto Croce del Consiglio Regionale d’Abruzzo (Via Michele Jacobucci n. 4), si terrà l’evento “Autismo – Nessuno Escluso: Intervenire per Costruire”, un’importante occasione di confronto con le istituzioni territoriali per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone autistiche.

L’incontro, organizzato dal Lions Club L’Aquila, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, esperti del settore e associazioni impegnate nell’ambito dell’autismo. Tra i temi affrontati: il rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria, nuovi modelli di residenzialità per il Durante e Dopo di Noi, il ruolo del lavoro nell’inclusione e la presentazione di esperienze di successo come il protocollo di avvio al lavoro, il progetto editoriale “Punto Karma”, primo giornale realizzato da ragazzi autistici e il percorso scolastico inclusivo realizzato presso Istituto Superiore “Amedeo‬ D’Aosta” di L’Aquila.

L’evento sarà introdotto dal presidente del Lions Club L’Aquila Roberta Spaziani, e vedrà i saluti istituzionali del Consigliere comunale dell’Aquila Leonardo Scimia.

“L’inclusione delle persone autistiche – dice il presidente Roberta Spaziani – è una responsabilità collettiva che deve tradursi in azioni concrete e strutturate. Con questo evento vogliamo creare un dialogo costruttivo tra istituzioni, associazioni e famiglie, affinché l’Abruzzo possa diventare un modello virtuoso per il sostegno e l’integrazione delle persone con autismo. È necessario un impegno condiviso per garantire loro il diritto a una vita dignitosa, con pari opportunità in ambito sociale e lavorativo”.

L’incontro vedrà interventi qualificati di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, tra cui l’Assessore regionale al Sociale Roberto Santangelo, oltre alla partecipazione di esperti come Dario Verzulli, presidente Autismo Abruzzo APS Onlus, Rachele Giammario, coordinatrice progetto Amazon – Autismo Abruzzo APS, Chiara Ciminà, responsabile del progetto “CaFè Carlo Febbo”) e Chiara Marola, dirigente‬ IIS A. D’Aosta‬ di L’Aquila.

L’evento è aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare un cambiamento concreto nelle politiche di inclusione.