AUTISTI TUA AGGREDITI NELLA MARSICA: OK DEL PREFETTO A UTILIZZARE GUARDIE GIURATE E PIU’ CONTROLLI

L’AQUILA – Presieduto dal Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, si è tenuto in Prefettura, un Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica per la determinazione delle misure di vigilanza da adottare in occasione delle imminenti festività natalizie. Alla riunione hanno preso parte il Questore della Provincia dell’Aquila, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con invito esteso ai rappresentanti dei comuni dell’Aquila, Avezzano e Sulmona.

Nel corso dell’incontro, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative in programma, anche in previsione di una maggiore affluenza nei luoghi pubblici del capoluogo e di Avezzano e Sulmona, il Comitato ha definito il Piano dei servizi di vigilanza, con l’aumento della presenza sul territorio delle forze dell’ordine per gli aspetti di loro competenza, in particolare nei luoghi a maggiore vocazione turistica o di ritrovo giovanile e nelle zone deputate a mercatini o fiere natalizie. Analoga attenzione verrà riservata ai controlli nelle località sciistiche, nonchè negli esercizi commerciali per il rispetto del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori, e sulle strade con l’utilizzo degli etilometri e dei telelaser previsti.

Per quanto concerne i festeggiamenti nelle giornate di fine anno, si è convenuto di implementare i controlli di sicurezza, al fine di prevenire e reprimere la vendita illecita di prodotti pirotecnici e di vigilare nei luoghi interessati. E’ stato inoltre condiviso un rafforzamento dell’azione di prevenzione dei furti in abitazioni, con una più capillare vigilanza sul territorio da parte delle forze dell’ordine.

Per quanto attiene la Città dell’Aquila, si sono posti in evidenza gli aspetti connessi al tradizionale aperitivo della vigilia di Natale, convenendo di riservare, specialmente nelle aree di prevedibile afflusso e stazionamento e in quelle di successivo deflusso stradale, opportuna attività di controllo.

Nel corso della riunione è stata portata inoltre all’attenzione del Comitato la situazione relativa alle aggressioni subite dagli autisti della Società di Trasporti T.U.A. nella zona marsicana, con episodi ulteriori di intemperanze registrati sugli stessi mezzi e nei pressi delle fermate di stazionamento. Si è preso atto della proposta della T.U.A. riguardante l’intenzione di predisporre un servizio di Guardie Giurate sugli autobus, con funzione di deterrenza e limitatamente al preciso compito di attivare con la massima tempestività le forze di polizia in presenza di criticità riscontrate. Al tempo stesso sono state prese in esame alcune innovazioni tecnologiche che consentono al personale T.U.A. di attivare immediatamente le forze di polizia, nonché si è deciso inoltre di implementare i controlli di vigilanza delle Forze dell’Ordine nelle fermate e nelle stazioni dei mezzi pubblici.

Nella giornata di domani, il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha convocato le organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori della T.U.A., al fine di illustrare le iniziative individuate per rafforzare la loro sicurezza sui luoghi di lavoro. .