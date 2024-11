AUTO A NOLEGGIO PER MARSILIO, 9.862 EURO AGGIUNTIVI. DEBITO FUORI BILANCIO, “USATA DURANTE COVID”

L’AQUILA – Il riconoscimento del debito fuori bilancio da 9.862,49 euro che arriverà oggi in consiglio regionale, sarà, c’è da scommetterci, al centro di un furibondo scontro perché ad esso sarà agganciato un maxiemendamento dalla bellezza di 16 milioni di euro fondi a pioggia e discrezione su iniziativa della maggioranza di centrodestra, per onorare almeno in parte l’impegno preso nella finanziaria del dicembre 2023.

A suscitare perplessità nelle opposizioni di centrosinistra e M5s, in particolare da parte del consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci è però lo stesso contenuto del debito fuori bilancio: la cifra, nel pdl a firma dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, di Fdi, serve infatti a pagare alla società Ald Automotive di Roma, gli extra per il noleggio dal febbraio 2019 al febbraio di una Toyota RAV4 a disposizione della Struttura Regionale di Protezione Civile e però utilizzata dal presidente della Regione, Marco Marsilio di Fdi..

Come si legge nella scheda introduttiva del provvedimento, infatti “la Protezione civile ha relazionato in merito, evidenziando che il superamento del tetto chilometrico è da ricondurre all’utilizzo dell’autovettura da parte del Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Autorità regionale di Protezione Civile, nell’ eccezionale ed imprevedibile periodo di emergenza pandemica da Covid 19”.

Infatti l’autovettura è stata consegnata dal servizio Emergenze di Protezione civile alla struttura presidenziale il 1 ottobre del 2019 e fino al maggio 2020. Al momento della riconsegna alla Protezione civile, il mezzo aveva un chilometraggio pari a 61.819 km a fronte dei 3.373 km misurati al momento della consegna, superando dunque di parecchio i 20.000 km previsti dal contratto di noleggio. Da qui la necessità di un ulteriore esborso.

Pronto a chiedere chiarezza oggi sarà il consigliere Pietrucci, “fermo restando che questi 9mila euro e rotti sono bruscolini, rispetto ai 16 milioni di legge mancia che saranno distribuiti dal centrodestra senza alcun criterio se quello della fedeltà politica, resta da chiedersi perché con questa società non si sia nemmeno tentato di negoziare, vista l’emergenza covid, il costo del noleggio, come in molti altri casi avvenuto con successo”, ha detto a questa testata.