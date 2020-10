AUTO ALLE FIAMME E INTIMIDAZIONE A RANCITELLI: PARTE LA RACCOLTA FONDI PER LE VITTIME

PESCARA – Una risposta di civiltà alla barbarie della criminalità che attanaglia il quartiere Rancitelli di Pescara, a seguito della grave intimidazione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in via Tavo, dove le automobili sono state date vandalizzate e date alle fiamme, il comitato di quartiere “Per una nuova Rancitelli” ha deciso di promuovere una raccolta fondi per uno dei residenti della zona.

La macchina di questa persona, incendiata tra venerdì e sabato, aveva già subito danni la scorsa settimana, quando i vetri erano stati spaccati.

Sabato gli episodi erano stati oggetto di un incontro con i giornalisti convocato dal vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, del Movimento 5 stelle.

Alle 5,30 una mano infame e vigliacca . ha detto Pettinari – ha incendiato la macchina del mio amico del Ferro di Cavallo. A quest’uomo qualche giorno fa avevano spaccato tutti i vetri della stessa auto . Una famiglia onesta. Un uomo coraggioso con ha sempre agito a testa alta e con la schiena dritta” .

“Un boato nella notte ha segnato ancora una volta la supremazia dei vigliacchi e criminali. Oggi è arrivato il momento – ha aggiunto Pettinari – di trasferire questa famiglia in un posto sicuro”.

Chi vuole contribuire alla raccolta fondi può utilizzare queste coordinate bancarie:Poste italiane spa; Iban: IT51J0760103384000044128363 intestato a Gianni Mincone. Causale “Raccolta fondi auto bruciata”

