AUTO BLU, CONDANNATO DI PANGRAZIO: DOMANI CONFERENZA AL COMUNE DI AVEZZANO

AVEZZANO – Convocata per domani, mercoledì 7 luglio, alle 11.30, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, la conferenza stampa in merito alla sentenza emessa dal Tribunale dell’Aquila che ha condannato il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, a un anno e 4 mesi per peculato, nell’ambito del processo che lo vede imputato sull’ utilizzo a fini personali delle auto blu della Provincia dell’Aquila, di cui Di Pangrazio, due volte sindaco, è stato dirigente.

All’incontro con la stampa parteciperanno Di Pangrazio, e gli amministratori comunali.