L’AQUILA – Un violento incidente a causa dell’improvviso attraversamento di un cinghiale, fortunatamente senza tragiche conseguenze, sulla strada provinciale Lanciano-Atessa, con la Regione Abruzzo che viene condannata in primo grado e in appello al risarcimento di 5mila euro ma, dopo 8 anni, il pagamento non è mai avvenuto.

L’incidente risale all’ottobre 2016: alla guida dell’auto, una Fiat 500, una donna di circa 40 anni che viaggiava sulla strada molto trafficata che conduce all’importante zona industriale della Val di Sangro, attraversata per lunghi tratti da zone boschive e campagna aperta, scarsamente illuminata e senza segnali di pericolo per la presenza di animali selvatici.

La collisione, emerge dalle sentenze del Giudice di Pace di Lanciano e del Tribunale dell’Aquila, nonostante la moderata velocità (non è stata rilevata nessuna infrazione dai carabinieri) non solo è stata inevitabile, ma è stata anche violenta, infatti l’ungulato è morto sul colpo, mentre la Fiat 500 ha riportato ingenti danni e la donna è stata trasportata al pronto soccorso di Lanciano.

All’ospedale le sono state diagnosticate “distorsione rachide cervicale e contusioni arti inferiori” con 10 giorni di prognosi, cui sono seguiti accertamenti e conseguenti cicli di fisioterapia e terapie mediche, con altri 20 giorni di prognosi, comportando un danno pari a 1.300 euro.

Dopo l’incidente è stata avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti della Regione e della Provincia, tenuto conto che presumibilmente sussisteva una responsabilità di entrambi gli Enti, dovuta alla sovrapposizione di poteri e competenze regionali e provinciali in materia di fauna selvatica. Questione chiarita dalla Cassazione che ha stabilito come le responsabilità appartengano alla Regione.

La strada provinciale Lanciano-Atessa, negli anni, è stata teatro di numerosi gli incidenti, con la situazione peggiorata nel tempo in quanto in Val di Sangro è stata accertata una presenza crescente di cinghiali, circostanza – si legge nelle carte – “che va imputata necessariamente alle Autorità preposte al controllo della proliferazione degli ungulati, come ad esempio: aver effettuato ripopolamenti eccessivi, in aree non idonee, senza segnalare con specifica cartellonistica”.

“La Regione è pertanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, risulta chiaro che la Regione ha violato i doveri di diligenza e prudenza attuando una ‘mala gestio’ della fauna selvatica”.

Eppure, dopo le due sentenze e le lunghe trafile, nonostante siano stati rispettati tutti i termini, il risarcimento non è mai stato corrisposto.