AUTO CONTRO MOTO: 50ENNE MUORE IN INCIDENTE A SAN GIOVANNI TEATINO

SAN GIOVANNI TEATINO – Un uomo di 50 anni di Pescara, Loris Caprarese, è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a San Giovanni Teatino (Chieti).

L’uomo, che indossava il casco, era alla guida di una moto di grossa cilindrata che per cause al vaglio dei Carabinieri si è scontrata frontalmente con un’auto condotta da un uomo che sopraggiungeva dalla direzione opposta e che stava svoltando per entrare in un’area privata. Sul posto sono intervenuti il 118 di Chieti e, per la viabilità, una pattuglia della Volante della Questura di Chieti. I due mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati.