AUTO FINISCE CONTRO PENSILINA E SI RIBALTA, MUORE 61ENNE DI ROCCAMONTEPIANO

CHIETI- Un uomo di 61 anni di Roccamontepiano è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale numero 8, in località Terranova di Roccamontepiano (Chieti). L’uomo era alla guida di un’Alfa 166 che sbandando, lungo un rettilineo in salita, mentre pioveva, è andata a finire contro una pensilina dell’autobus e in seguito all’impatto si è ribaltata, senza coinvolgere altri veicoli. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.