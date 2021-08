AUTO FUORI STRADA A TERMOLI, 16ENNE IN COMA ALL’OSPEDALE DI PESCARA

PESCARA – E’ in coma all’ospedale di Pescara una ragazza di 16 anni di Termoli (Campobasso), ricoverata a seguito di un incidente stradale accaduto ieri sera a Termoli, sulla Statale 16 nord.

La ragazza viaggiava, con un altro passeggero, su un’auto condotta da un amico quando quest’ultimo ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Nell’impatto la sedicenne è rimasta ferita in maniera gravissima.

Soccorsa dal 118 Molise e trasferita all’ospedale San Timoteo di Termoli è stata trasferita nel centro di rianimazione; i medici, constatato il quadro psico-clinico compromesso, ne hanno poi disposto il trasferimento nel presidio pescarese. Feriti il conducente dell’auto e l’altro ragazzo, medicati al ‘San Timoteo’ di Termoli.

Sull’episodio sono in corso le indagini della Polizia stradale. Sempre ieri sera, sul lungomare nord, di Termoli, altri due ragazzi sono rimasti feriti quando il ciclomotore su cui viaggiavano si è scontrato con un’auto.

Altre due persone ferite, ieri sera, in un incidente a San Polo Matese (Campobasso). Tanti coloro che si sono recati in pronto soccorso a Termoli ieri per traumi in spiaggia e malori.