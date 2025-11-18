AUTO FUORI STRADA NEL PESCARESE: IN RIANIMAZIONE UNA GIOVANE DI 26 ANNI DI COLLECORVINO

PESCARA – Una 26enne di Collecorvino è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale ‘Spirito Santo’ di Pescara per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 5, nelle campagne del comune del Pescarese. Secondo una prima ricostruzione la giovane a bordo della sua automobile avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Lanciato l’allarme sono intervenuti il 118, anche con l’elisoccorso. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Pescara: al momento è ricoverata nel reparto di Rianimazione. Sul posto la polizia municipale di Collecorvino, che si sta occupando dei rilievi, e i carabinieri della Compagnia di Montesilvano.