AUTO FUORI STRADA SULLA FONDOVALLE TRESTE: MORTO 52ENNE

LISCIA – Un uomo è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla fondovalle Treste, nel territorio comunale di Liscia (Chieti), nell’alto Vastese.

La vittima, secondo le prime informazioni, è un 52enne di Fraine (Chieti).

L’uomo, riferiscono i media locali, viaggiava a bordo di una Lancia Y, finita in una scarpata dopo essere andata fuori strada per cause in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 52enne.