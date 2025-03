AUTO IN FIAMME IN A 24 NELL’AQUILANO: INCENDIO SPENTO MA LUNGHE CODE POI SMALTITE

L’AQUILA – Auto in fiamme in autostrada A 24 nell’Aquilano. Operazione di spegnimento molto complessa e delicata per i Vigili del Fuoco in quanto la macchina era ad alimentazione con gpl. Sul posto anche Polizia Autostradale e gli addetti alla viabilità. Non ci sono state persone ustionate. Lunghe code poi smaltite.

