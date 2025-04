AUTO IN FIAMME SOTTO LA GALLERIA DELL’A24 TRA TERAMO E L’AQUILA. VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO

L’AQUILA – Allarme lungo la galleria del Gran Sasso d’Italia, tratto Teramo in direzione L’Aquila, per una vettura che ha preso fuoco nel pomeriggio. Sul posto diversi uomini e mezzi del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco, automezzi della viabilità A24, Polizia Autostradale e il carro attrezzi per rimuovere l’automobile. Molte auto e mezzi sono rimasti fermi per sicurezza a qualche centinaio di metri dal luogo dove si è’ sviluppato l’incendio. L’ opera di spegnimento risulta essere stata abbastanza complessa e difficile a causa della grande e fitta nube di fumo che si è sprigionata ma al momento non ci sono feriti e tutto è sotto controllo.

I soccorsi sono stati immediati anche perché in galleria ci sono sensori che segnalano l’incendio in tempo reale e gli allarmi scattano subito.