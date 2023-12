AUTO IN PANNE IN VIA STRINELLA ALL’AQUILA CON CAOS E CODE: SUL POSTO LA POLIZIA MUNICIPALE

L’AQUILA – Caos e lunghe file in via Strinella, una delle strade più trafficate all’Aquila, a causa di una macchina in avaria che si è fermata a causa della rottura di del braccetto della ruota e non è stato semplice spostarla in tempi accettabili. A causa dell’elevatissimo flusso e della posizione rischiosa, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno chiamato il carroattrezzi ma l’operazione di caricamento della macchina, intestata a una donna, è stato più laborioso del previsto.