AUTO PIRATA TRAVOLGE MOTO E SCAPPA, MORTA 26ENNE NEI PRESSI DI ATELETA

ATELETA – Ha travolto con l’auto una motocicletta su cui viaggiavano due fidanzati di origini campane e non si è fermato a prestare soccorso. La giovane Floriana Carannante, 26 anni di Monte di Procida (Napoli) ha perso la vita, mentre il suo ragazzo, B.A., 32enne di Bacoli (Napoli) è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, l’automobilista è l’imprenditore agricolo Camillo Donatelli, 52 anni, residente ad Ateleta, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale aggravato poiché commesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, omissione di soccorso e lesioni personali stradali. E’ stato rintracciato diverse ore dopo lo schianto ed è risultato positivo alla cannabis.

In particolare, i fatti sono avvenuti l’altra notte, dopo le 23, lungo la strada statale 652 che collega San Pietro Avellana ad Ateleta, all’altezza di un distributore di carburante al confine con il Molise. L’auto del 57enne viaggiava a forte velocità nella stessa direzione della moto, che ha quindi travolto e trascinato sull’asfalto per diversi metri. A quel punto l’uomo ha abbandonato l’Alfa Romeo sul ciglio della strada ed è scappato nelle campagne circostanti.

Sul luogo posto sono subito intervenute quattro pattuglie dei carabinieri di Castel di Sangro, guidati dal capitano Fabio Castagna, e due di Agnone, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Dopo aver eseguito i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro si sono messi alla ricerca dell’uomo. La caccia è andata avanti per tutta la notte e ieri mattina il 52enne è stato rintracciato nella sua casa di Ateleta dove si era nascosto in preda al panico.

La giovane è stata intanto trasportata al pronto soccorso più vicino, ma le ferite riportate nel violento impatto erano troppo gravi; è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Il fidanzato, invece, è ricoverato all’Aquila con una prognosi di 30 giorni, ma non è in pericolo di vita.

La Procura di Sulmona ha aperto un’inchiesta, affidata al pubblico ministero Stefano Iafolla.

L’autopsia della 26enne sarà effettuata stamane.