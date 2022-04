AUTOBUS IN FIAMME SULL’A14, TRAFFICO BLOCCATO VERSO PESCARA

PESCARA – Un autobus della Flixbus ha preso fuoco sull’autostrada A14, tra Andria e Canosa, nella Bat.

Il conducente dopo essersi accorto che qualcosa non andava nel mezzo ha accostato quando l’autobus ha preso fuoco. Nessun passeggero è rimasto ferito.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, le pattuglie della polizia autostradale e il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

A causa dell’incendio il traffico, su quel tratto di autostrada, è bloccato e si registra un chilometro di coda in direzione Pescara.

Agli automobilisti diretti a Pescara Autostrade per l’Italia consiglia di uscire ad Andria e di percorrere la statale 17, verso Barletta, la statale 16 in direzione San Ferdinando e poi la statale 93 fino a Canosa dove è possibile rientrare in autostrada.