AUTOBUS TUA: VERRECCHIA, “CORSE DA CARSOLI A STAZIONE TIBURTINA, PROMESSA MANTENUTA”

AVEZZANO – “Finalmente i tanti pendolari che dalla Piana del Cavaliere devono raggiungere la capitale avranno una comoda alternativa alla linea ferroviaria. Un impegno che avevo assunto personalmente davanti agli amministratori locali e che ho portato a termine”.

Così Massimo Verrecchia, capogruppo di FdI in Consiglio regionale, ricandidato alle regionali del 10 marzo, commenta l’attivazione, da lunedì 29 gennaio, dei collegamenti dei bus Tua da Carsoli a Roma Tiburtina.

“Si tratta di una problematica annosa, che mi era stata rappresentata dagli amministratori lo scorso mese di ottobre. Un disagio che si trascinava ormai da molti anni senza che venissero date risposte concrete. Ora si inizia con queste nuove corse in via sperimentale – spiega Verrecchia – ma sono certo che la situazione migliorerà e che l’esperienza delle prossime settimane ci permetterà di mettere a punto soluzioni sempre più stabili e adeguate alle esigenze dei pendolari. Un ringraziamento naturalmente va alla Tua per la sensibilità dimostrata e lo spirito di collaborazione manifestato”.