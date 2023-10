AUTOCISTERNA IN MANOVRA INVESTE PEDONE, FERITO 84ENNE DI MONTAZZOLI

MONTAZZOLI – Un 84enne di Montazzoli è finito in ospedale per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un’autocisterna.

L’incidente è avvenuto in tarda mattinata, in frazione Fonte San Giovanni del comune in provincia di Chieti.

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante aveva da poco scaricato del gasolio per uso agricolo nei pressi dell’abitazione dell’anziano, quando, per cause in corso di accertamento, nel fare manovra lo ha investito.

Sul posto è arrivato il 118, intervenuto anche con l’eliambulanza, che ha trasportato l’uomo in ospedale.

L’anziano avrebbe riportato, tra l’altro, una frattura scomposta del femore sinistro. È attualmente ricoverato all’ospedale di Chieti. Rilievi e accertamenti a cura dei Carabinieri.